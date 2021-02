Rui Moreira não rejeita um apoio do PSD mas só como independente

Hermana Cruz Ontem às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarca e direção social-democrata falaram sobre candidatura ao Porto, mas não chegaram a acordo. Independente e partido com versões diferentes do encontro.

Rui Moreira não rejeita um apoio do PSD à sua recandidatura à Câmara do Porto. Contudo, o autarca só admite avançar para um terceiro mandato, encabeçando a lista do seu movimento independente. O tema foi abordado durante um jantar entre Rui Moreira e a Direção do PSD, sobre o qual os independentes e os sociais-democratas têm versões diferentes.

O encontro ocorreu dois dias depois de Rui Moreira ter acusado o seu antecessor na Câmara do Porto, Rui Rio, de ter alterado a lei eleitoral autárquica para travar, em tribunal, a sua candidatura como independente.