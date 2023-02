Rui Moreira: Questão da habitação "não se resolve perseguindo senhorios"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:57 Facebook

O presidente da Câmara do Porto criticou, esta segunda-feira, o pacote de medidas do Governo para o setor da habitação. Rui Moreira entende que o Executivo deu mostras de uma "obsessão centralista", expressa através de uma "pulsão bolivariana" que, a seu ver, se tornará "autodestrutiva". O autarca acredita que nem as compensações pagas aos proprietários - que descreveu como "voluntarismo liberal de caráter fiscal" - anularão os efeitos negativos do pacote.

"O problema da habitação não se resolve perseguindo os senhorios - pequenos investidores, muitos deles -, congelando rendas ou forçando o arrendamento", afirmou o presidente da Câmara do Porto, em comunicado. "Essas medidas apenas afastam os aforradores do investimento em habitação e provocam a degradação do parque habitacional das cidades, tal como se demonstrou durante o Estado Novo", acrescentou.

No entender de Rui Moreira, a solução passa por aumentar a oferta de habitação. "Para isso, o Estado devia ter a capacidade de construir habitação pública e de atrair o investimento privado com medidas fiscais apropriadas, com a disponibilização de terrenos (o que tarda em fazer) e com medidas que garantam a estabilidade legislativa e reduzam o risco político", defendeu o autarca.

Moreira classificou o pacote apresentado pelo Governo na última quinta-feira como "uma "salada de frutas de medidas avulsas". Considerando que estas demonstram a "nova veia intervencionista" do Executivo, o autarca portuense sublinhou que essa "obsessão centralista" exigiria, pelo menos, "coerência": "Uma coerência quiçá inatingível quando há uma pulsão bolivariana autodestrutiva, perfumada com um voluntarismo liberal de caráter fiscal", atirou.

Rui Moreira sustentou também que o facto de haver medidas que transpõem "o ónus social que cabe ao Estado" para os pequenos proprietários fará com que estes passem a nutrir "um ainda maior desinteresse" em serem "parceiros estratégicos" do poder público central.

Já a extinção de uma atividade "tão relevante" como o alojamento local, bem como a promoção do "arrendamento forçado de propriedade privada" ou o "congelamento das rendas em novos contratos" contribuirão para minar a "confiança" dos privados, argumentou o presidente da Câmara do Porto. "Esse é mesmo o efeito negativo irreversível que este plano já criou", referiu, lembrando que os privados representam "a esmagadora proporção do investimento em habitação".