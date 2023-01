Rui Nunes e Carlos Cortes disputam segunda volta para bastonário da Ordem dos Médicos

JN/Agências Hoje às 20:12, atualizado às 20:33 Facebook

Os candidatos Carlos Cortes e Rui Nunes vão disputar a segunda volta das eleições para bastonário da Ordem dos Médicos (OM), que decorrerá de 7 a 16 de fevereiro, anunciou esta quinta-feira a instituição.

Além de Rui Nunes e Carlos Cortes, concorreram ao cargo de bastonário para o triénio 2023/2025 Alexandre Valentim Lourenço, Bruno Maia, Fausto Pinto e Jaime Branco.

De acordo com os resultados provisórios do escrutínio que a Lusa teve acesso, Carlos Cortes obteve 6059 votos, Rui Nunes 4045 votos, Alexandre Valentim Lourenço 3840, Bruno Maia 3360, Jaime Branco 2318 e Fausto Pinto 2009 votos.

Votaram nestas eleições, que decorreu de forma eletrónica, 23 634 médicos.

O vencedor destas eleições para bastonário da OM vai substituir o médico urologista Miguel Guimarães, que termina agora o segundo mandato.

Carlos Cortes é especialista em Patologia Clínica e presidente da Secção Regional do Centro da OM neste mandato, enquanto Rui Nunes é otorrinolaringologista e professor na Faculdade de Medicina na Universidade do Porto.

Segundo os resultados provisórios, para o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, a lista A, que tem o médico Eurico Castro Alves candidato a presidente, recebeu 5276 votos, enquanto a lista M (Miguel Leão candidato a presidente) obteve 3106 votos.

Já para o Conselho Regional do Centro da OM, a lista A (Manuel Teixeira Veríssimo candidato a presidente) obteve 2942 votos.

Quanto ao Conselho Regional do Sul, a lista A (Paulo Simões candidato a presidente) recolheu 3808 votos, seguindo-se a lista B (Mário Jorge Neves) com 2083 votos e a lista D (Carla Araújo) com 1073 votos.