Rui Rio anuncia esta tarde se vai candidatar-se à liderança do PSD

Duas semanas depois das eleições, Rui Rio vai anunciar, esta segunda-feira, se é candidato à liderança do PSD.

O PSD, através do Twitter, informou que Rui Rio vai fazer "uma declaração sobre as próximas eleições diretas do PSD".

Montenegro e Pinto Luz já assumiram candidatura

As próximas eleições diretas do PSD realizam-se em janeiro e, para já, Luís Montenegro confirmou que é candidato à liderança do partido. Numa entrevista na SIC, no início de outubro, Montenegro disse que é "candidato por uma questão de coerência e convicção", sem esconder que a sua reflexão "tem muito tempo". "Era previsível pelo rumo que o PSD tomou", defendeu.

Para Montenegro, Rio pode candidatar-se mas "tem de assumir as responsabilidades pelos resultados a que levou o PSD". "Terá de avaliar pelos resultados que obteve, e as convicções que o movem, se deve ou não recolocar-se ou manter-se na liderança do PSD", salientou.

Quem também já assumiu que se vai candidatar à liderança dos sociais-democratas foi Pinto Luz. Através das redes sociais, o vice-presidente da câmara de Cascais disse "que as próximas eleições diretas são "uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses" e que "através de um debate democrático possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa".

"Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos. Eu, por mim, direi presente, direi que o futuro diz presente. O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD", afirma o social-democrata no vídeo também publicado na sua página da rede social Facebook .