Rui Rio ataca Moreira por "negócios em benefício pessoal"

Rui Rio visou, esta sexta-feira, o autarca portuense Rui Moreira por fazer "negócios em benefício pessoal". Na apresentação das linhas gerais do programa de Vladimiro Feliz, o líder do PSD acusou ainda António Costa de não estar a ser sério na escolha do candidato socialista ao Porto.

Subiu de tom o ataque de Rui Rio ao presidente da Câmara do Porto. Depois de ter acusado Rui Moreira de falta de ética por se manter como comentador televisivo, o líder do PSD aproveitou, ontem, o lançamento das linhas gerais do programa eleitoral de Vladimiro Feliz para visar o autarca independente por causa do caso Selminho. E atirou-se também a António Costa, acusando-o de não ser sério na escolha do candidato socialista.

Rui Rio nunca se referiu diretamente ao presidente da Câmara do Porto. Serviu-se do candidato Vladimiro Feliz (que prometeu "mais trabalho e menos propaganda") para mostrar o lado oposto e, indiretamente, atacar Rui Moreira. "Vladimiro Feliz vai-se preocupar mais em trabalhar do que aparecer permanentemente na televisão", atirou o líder do PSD, voltando a acusar o autarca portuense de falta de lealdade.

Já antes, aquele que chegou a ser apontado como o preferido do PSD no Porto, Paulo Rangel, também fazia pressão: "Vladimiro Feliz não é um homem de salões, nem de bailes ou de promoções, de espelhos, nem de câmaras ou televisões. Vladimiro Feliz não viverá de sermões nem de televisões".

Depois, Rui Rio ocupou-se do calcanhar de Aquiles de Rui Moreira: o caso Selminho: "Vladimiro Feliz nunca se aproveitou do cargo de vice-presidente ou de vereador para fazer negócios em benefício pessoal ou da sua família".

Figura de corpo presente

Numa autarquia em que Rui Rio assume a responsabilidade total pela escolha do candidato do partido, o líder do PSD atirou-se ainda ao secretário-geral do PS, António Costa, acusando-o de apoiar Rui Moreira de forma encapotada.

"No Porto, o PSD tem uma responsabilidade acrescida, porque o PS desistiu de ganhar e, na prática, António Costa apoia Rui Moreira", apontou o líder social-democrata, considerando que os socialistas vão fazer apenas "figura de corpo presente".

Mais, atirou Rui Rio: "O único objetivo de António Costa é dificultar ao máximo uma vitória do PSD. Era mais sério dar o seu apoio [a Rui Moreira] do que se esconder atrás de um candidato fraco e jogar com uma equipa de reserva. É assim porque falta coragem e frontalidade ao PS".