Rui Rio cancela arruada na Figueira da Foz para fazer exame médico

O candidato do PSD a primeiro-ministro, Rui ​​​​​​​Rio, cancelou a arruada agendada para esta sexta-feira às 11 horas na Figueira da Foz para fazer um exame médico na sequência do sangramento do nariz que já o obrigou a encurtar uma sessão de perguntas e respostas esta quinta-feira, em Vila Real.

Segundo a informação transmitida por fonte oficial do partido, o presidente do PSD "vai fazer um exame para resolver a questão do sangramento do nariz", o que significa que fica cancelada a arruada da Figueira da Foz. Em vez disso, acrescenta a mesma fonte, está previsto que Rui Rio vá almoçar com os candidatos da Figueira da Foz às 13.30 horas.

A restante campanha segue conforme o calendário previsto, que passa pelo contacto com a população e comércio local a partir das 15 horas, em Coimbra. Para o mesmo concelho, às 16.30 horas, está agendada mais uma sessão das "conversas centrais" que o partido costuma realizar no final de cada dia de campanha.

Foi precisamente numa sessão de "conversas centrais", na passada quarta-feira, dia 19, que Rui Rio sangrou do nariz pela primeira vez nesta campanha. Esta quinta-feira, em Vila Real, também perdeu uma grande parte das "conversas centrais" sobre Economia pelo mesmo motivo.

No fim, justificou que estava a sangrar do nariz "e não estancava", motivo pelo qual não tinha condições de participar enquanto o problema não parasse. "Ontem também me aconteceu, deve ser do frio", disse aos presentes. Depois, brincou com o assunto: "Ia ser um 31 se eu estivesse aqui quando comecei a sangrar, e nós não estamos aqui para o 31, estamos aqui para o 30", disse, aludindo ao dia das eleições legislativas.

Rui Rio tem 64 anos e tem percorrido dois distritos por dia desde o início da campanha que começou a 16 de janeiro. O objetivo é percorrer todos os distritos do país em arruadas e, ao final de cada dia, participar numa sessão de "conversas centrais", aberta ao público, com questões sobre áreas fundamentais da governação.