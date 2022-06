Rui Rio começa a passar a pasta a Luís Montenegro

Hermana Cruz Hoje às 18:12 Facebook

Rui Rio e Luís Montenegro encontraram-se, esta quinta-feira, para iniciar o processo de transição da liderança. O encontro ocorreu na véspera de um jantar do recém-eleito presidente do PSD com líderes distritais para iniciar outro processo:o da reaproximação às bases do partido e ao eleitorado. Montenegro irá reunir-se ainda, nos próximos dias, com o presidente da bancada, Paulo Mota Pinto, que já disse esperar que o novo líder traga "dinâmica de combate político".

"Em cima da mesa esteve essencialmente todo o processo de transição da liderança, tanto do ponto de vista logístico como político", anunciou o PSD, num comunicado em que tornou pública a reunião entre Rui Rio e Luís Montenegro, que teve lugar na sede do PSD.

Segundo o referido comunicado, os "dois abordaram ainda temas relacionados com a atualidade política nacional e do partido", além de ter sido feito um balanço do Congresso do PPE, que se realizou, esta semana, em Roterdão (Holanda).

aproximação a eleitores

A reunião entre Rui Rio e o recém-eleito líder do PSD ocorreu na véspera de um jantar, em Santa Maria da Feira, que vai sentar à mesa Luís Montenegro e 17 presidentes de distritais.

A iniciativa do jantar partiu do presidente do PSD/Feira, Emídio Sousa, que foi mandatário de Montenegro na campanha das diretas do passado sábado.

"O objetivo é restabelecer uma ligação entre a Direção e as estruturas do partido, para que comecem a trabalhar na aproximação ao eleitorado. O PSD tem que voltar a representar as pessoas. Tem que as ouvir para, depois, começar a pensar em políticas que resolvam os seus problemas", justificou, ao JN, Emídio Sousa, considerando que o partido esteve demasiado tempo mergulhado no "conflito interno".

Nos próximos dias, Luís Montenegro também vai encontrar-se com Paulo Mota Pinto que, a 7 de abril passado, foi eleito líder parlamentar com 92% dos votos, mas que os apoiantes do novo líder gostariam que colocasse o lugar à disposição.

Ontem, o presidente do grupo parlamentar, que foi um fervoroso apoiante de Rui Rio, tentou aproximação a Montenegro, dizendo esperar que o líder eleito traga "uma dinâmica de combate político" que favoreça o partido. "Farei todo o possível para que possa favorecer o PSD", garantiu.