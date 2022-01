Rui Rio conta com Luís Montenegro num Governo do PSD

Delfim Machado Hoje às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu que pode convidar Luís Montenegro para integrar um futuro Governo do PSD, caso vença as eleições e consiga uma maioria parlamentar que o apoie como primeiro-ministro.

À margem de uma arruada em Santa Maria da Feira, ao lado de Luís Montenegro, Rui Rio foi questionado sobre se poderia contar com Luís Montenegro e respondeu de forma afirmativa: "Está visto que sim, não é? Se ele está aqui é porque posso contar com ele, como é lógico. Eu não, o partido como um todo".

Luís Montenegro também foi questionado sobre se estava disponível, mas foi evasivo: "Nós vamos primeiro ganhar as eleições e depois, o Governo, o futuro primeiro-ministro tratará dele".

Recorde-se que Rui Rio e Luís Montenegro foram adversários nas diretas do partido de janeiro de 2020, com o atual líder a levar de vencida a fação que o acusava de ser demasiado brando na Oposição a António Costa.

Mais tarde, nas diretas que opuseram Paulo Rangel a Rui Rio, em novembro passado, Montenegro não declarou apoio a qualquer dos candidatos. Agora, está ao lado de Rui Rio no objetivo de vencer as eleições legislativas e promete continuar a fazer campanha até ao dia 30 de janeiro.