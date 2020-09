Rui Rio: "É fundamental um reforço da vigilância nos lares"

Tiago Rodrigues Hoje às 20:01 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que é "fundamental um reforço da vigilância para o cumprimento das regras" nos lares, embora não haja "muito mais a inventar na defesa dos utentes".

Após a reunião do Infarmed com peritos e decisores políticos, no Porto, Rui Rio referiu aos jornalistas que "é premente reforçar a vigilância sobre os lares, assim como testar todas as pessoas que tiveram contacto próximo com infetados com o vírus". "Há um conjunto de regras e normas e ações que se podem desenvolver. Chegados a novembro, temos de estar mais bem defendidos. O governo tem essa responsabilidade de conseguir preparar o melhor possível", referiu o líder do PSD.

"Há lares que estão a fazer bem as coisas, mas há muitos que não estão a fazer bem. É fundamental um reforço da vigilância para o cumprimento das regras. Já não há muito mais a inventar na defesa dos utentes dos lares", completou.