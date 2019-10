Rui Rio é recandidato à liderança do PSD

Carla Soares Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio lança esta segunda-feira a sua recandidatura à liderança do PSD. O anúncio está marcado para as 18.30 horas, no Porto, com o atual presidente do partido a quebrar finalmente o tabu e a reunir apoios para as diretas de janeiro.

Rio manteve até agora um compasso de espera, aguardando nomeadamente para ver qual seria a solução governativa encontrada por António Costa e também que fosse apresentada a nova equipa do Executivo socialista.

As eleições diretas do PSD serão em meados de janeiro, após Rui Rio ter recusado antecipações de calendário por não ter havido um "desastre eleitoral". O Conselho Nacional irá agora acertar as datas, estando previsto para o final deste mês.

Na reunião da Comissão Política Nacional, que se realizou na passada quarta-feira, José Silvano, secretário-geral do PSD, comunicou aos jornalistas que o líder recebeu o incentivo "praticamente unânime" dos dirigentes presentes para se recandidatar. Porém, Rio nada revelou na altura.

Para as próximas eleições diretas do PSD dois outros candidatos já estão no terreno: Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.