Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do PSD, Rui Rio, foi, na quarta-feira,eleito líder parlamentar do partido com 89,87% dos votos, cargo a que concorria sem oposição.

De acordo com fonte oficial do partido, votaram os 79 deputados do PSD, tendo 71 votado "sim" e registando-se seis votos brancos e dois nulos.