Rui Rio está com covid-19 e falha Conselho Nacional

O líder do PSD, Rui Rio, testou positivo à covid-19 e não vai estar no Conselho Nacional desta segunda-feira à noite. Em comunicado, o partido revela que Rui Rio "apresenta sintomas ligeiros" mas, pelas normas da Direção-Geral de Saúde (DGS), vai ter que permanecer em isolamento.

Foi em comunicado que o PSD divulgou, esta segunda-feira, que Rui Rio testou positivo à covid-19 e que, por isso, já não participou no Conselho de Estado desta tarde de segunda-feira nem estaria presente na reunião do Conselho Nacional, que decorre à noite, em Ovar, para acertar o calendário das eleições diretas e do congresso do partido.

"Apesar de apresentar sintomas muito ligeiros, de acordo com as normas da DGS em vigor, terá de permanecer em isolamento nos próximos dias, não podendo igualmente estar presente nas reuniões da Comissão Permanente da Assembleia da República, que se realizam amanhã (terça-feira) e quarta-feira", explica o PSD, no referido comunicado.

Na nota de Imprensa, nada mais é adiantado. Apenas se reafirma, no fim, que se mantém para a noite a reunião prevista do Conselho Nacional, no Centro de Arte de Ovar, mas "sem a presença do presidente do Partido, Rui Rio". Nada se explica ainda como será cumprida a agenda da reunião sem a presença de Rui Rio, uma vez que o líder do partido terá que se demitir para que possa ser aberto o processo eleitoral interno, com a marcação da data das eleições diretas para a escolha do novo líder e do congresso do partido.