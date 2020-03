Rui Rio: "Estamos a ganhar ao vírus", mas com à custa de dificuldades económicas

JN/Agências Hoje às 15:53 Facebook

O líder do PSD saiu esta terça-feira de uma reunião com o Presidente, primeiro-ministro, líderes partidários e especialistas otimista por o país estar a "ganhar ao vírus", mas muito preocupado com os efeitos na economia.

Rui Rio foi o único líder partidário a falar aos jornalistas depois de participar numa sessão com apresentações técnicas sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e o presidente do parlamento, a par de especialistas.

"O apelo que faço é que os portugueses cumpram o que está determinado e que fiquem em casa. Estamos a ganhar ao vírus, mas estamos a ganhar à custa de dificuldades económicas enormes", afirmou.

Depois de ouvir as explicações técnicas na reunião, que foi "extraordinariamente útil", o líder social-democrata disse que se os portugueses cumprirem as normas legais, "como têm estado a cumprir", pode "talvez" ser possível "debelar o problema de saúde mais rápido do que se esperava".

O que pode querer dizer que "o pico" é mais alto, morrem menos pessoas, "e isso é bom, claro", admitiu.

Apontou, porém, um efeito lateral, que é "o prolongamento" da pandemia durante mais tempo, o que são más notícias para a economia do país.

"Quanto melhor para a saúde, pior para a economia e isto é dramático de equilibrar" em Portugal.

Rui Rio, que já tinha prometido apoiar um eventual orçamento retificativo, admitiu agora que será necessário mais um orçamento, mas complementar.

"É impossível não haver um orçamento para retificar... Aliás, é [necessário] um orçamento complementar", sublinhou, afirmando ainda que, ao ser aprovado o Orçamento do Estado de 2020, "ninguém previa o que viria a acontecer, que é terrível para as finanças públicas".

Sem entrar em pormenores, o presidente do PSD disse que "é preciso ter politicas económicas e medidas", que têm de ser pensadas e bem enquadradas "na defesa das empresas e do tecido produtivo".

E, mais do que dizer que apoia o executivo de António Costa, Rio disse sublinhou que "quem pode contar com o PSD é Portugal", que tem um Governo democraticamente eleito.

Do ponto de vista de saúde e da resposta à pandemia, Rio defendeu que devem ser feitos mais testes - "quantos mais testes, melhor".

O líder do PSD admitiu a possibilidade de o estado de emergência, decretado pelo Presidente da República em 18 de março, ser prolongado além da data prevista para terminar, 2 de abril, e a adoção de mais medidas de confinamento de pessoas.