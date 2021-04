Rui Rio ganha distância a André Ventura na liderança da Oposição

Rafael Barbosa Hoje às 09:00 Facebook

Líder social-democrata (41%) deixa o radical de Direita para trás (26%) na escolha dos portugueses para líder da Oposição, revela barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF. Rui Rio vence Catarina Martins entre bloquistas e Jerónimo de Sousa nos comunistas.

Travão a fundo ao protagonismo de André Ventura. Agora que a exposição mediática conseguida nas presidenciais se vai esbatendo na memória dos portugueses, o líder da Direita radical é claramente ultrapassado por Rui Rio como principal figura da Oposição. Coincidência ou não, também este mês há uma melhoria acentuada na avaliação ao desempenho do conjunto da Oposição, mesmo que o saldo ainda seja negativo em quatro pontos percentuais.

De acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF, depois de um período em que o líder do Chega foi ganhando pontos (no mês passado estava empatado com Rio nos 33%), o mês de março não só pôs fim à curva ascendente de Ventura, como lhe impôs uma descida de sete pontos (26%).

Ao contrário, o líder social-democrata subiu oito pontos, para os 41%, graças à liderança destacada entre o eleitorado do PS, PSD e PAN. Ao contrário do habitual, ganha desta vez a Catarina Martins no eleitorado bloquista, e a Jerónimo de Sousa no eleitorado comunista. Só fica abaixo de Ventura entre os que votam nos liberais e radicais de Direita.

Saldo positivo no PSD

A avaliação que os portugueses expressam sobre o conjunto dos partidos da Oposição é agora bastante melhor do que no mês passado (mas ainda longe de novembro, em que conseguiu um raro saldo positivo): 33% fazem uma avaliação positiva, 37% dão nota negativa.

Ao contrário do que acontecia em fevereiro, o saldo já não é negativo em todos os segmentos partidários. Sendo que os mais benevolentes são os eleitores do PSD (saldo positivo de 15 pontos para a Oposição) e os bloquistas (saldo positivo de cinco pontos). No PAN, as opiniões dividem-se, enquanto entre os socialistas, comunistas, radicais e liberais de Direita o saldo continua negativo.

O saldo também é positivo na região Norte, entre os mais novos (18/34 anos) e nos mais pobres.

54%

É na Área Metropolitana do Porto que Rui Rio tem maior reconhecimento como líder da Oposição. Mas o social-democrata lidera em todas as regiões. O melhor resultado de Ventura é no Norte (37%).

Género e classes sociais

O presidente do PSD está à frente entre os homens e as mulheres, ao contrário do que acontecia em fevereiro, em que elas reconheciam preponderância a Ventura. No que diz respeito aos escalões de rendimento, Rio lidera em todos e em particular nos dois extremos, mais pobres e mais ricos.

40%

O único segmento em que Ventura mantém mais reconhecimento do que Rio como líder da Oposição é entre os mais jovens (18/34 anos). O social-democrata desempatou a seu favor no escalão dos 35/49 anos e manteve a liderança que já detinha nos dois grupos etários mais velhos.