Rui Rio pede aos eleitores para darem um "aviso" ao Governo nas autárquicas

O líder do PSD pediu, este sábado, aos eleitores para darem um "aviso" ao Governo nas eleições autárquicas de 26 de setembro, afirmando que o Governo não vai recuperar a economia, porque só sabe "gastar dinheiro público". Rui Rio acusou ainda o Executivo de "facilitismo, irresponsabilidade e clientelismo".

Rui Rio aproveitou o encerramento do Fórum Nacional Autárquico do PSD, em Faro, para explicar aos portugueses o que poderá acontecer ao país se o Governo socialista encontrar nas eleições autárquicas um sinal de legitimação do seu desempenho.

"A seguir à pandemia, o mais importante para o país é recuperar a economia, o que é, sobretudo, apoiar as empresas. O PS achará que é gastar dinheiro público. Não é. É apoiar as empresas", avisou o líder dos sociais-democratas, este sábado.

A prova, para Rui Rio, está na forma como foram geridos dossiês como os da TAP e do Novo Banco. "O PS gere o Governo dos portugueses com facilitismos e irresponsabilidade", atacou.

Segundo o líder do PSD, o que se passou com a nomeação para o Banco de Fomento é mais um exemplo disso. E o que se está a passar com os anúncios de casas a custos controlados. "O PS faz anúncios de facilidades a cada esquina", prosseguiu, considerando que ao "facilitismo e à irresponsabilidade" se "soma o clientelismo".

Em causa, o decreto, aprovado por PS e por PCP, que altera as regras do enquadramento do Programa de Apoio à Economia (PAEL). Um diploma, vetado pelo presidente da República que, para Rui Rio, visava "salvar o mandato de seis presidentes de Câmara, cinco do PS e um da CDU".

Por tudo isso, Rui Rio pediu aos eleitores para que aproveitem as eleições autárquicas de 26 de setembro para darem "um aviso" ao Governo.

"Vemos o Governo a cometer erros e desleixos que merecem um aviso, o povo tem que mostrar que não está contente", exortou.