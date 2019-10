Rui Rio propõe seis vice-presidentes para a bancada do PSD

Hoje às 20:20 Facebook

O presidente do PSD e candidato à liderança parlamentar do partido, Rui Rio, propôs na sua lista para a direção da bancada seis vice-presidentes, dois dos quais já exerciam estas funções com Fernando Negrão, Adão Silva e Carlos Peixoto.

De acordo com a lista a que a Lusa teve acesso, Rui Rio será, como o próprio já tinha anunciado, candidato a presidente do grupo parlamentar e propõe como primeiro "vice" o deputado Adão Silva (Bragança), seguindo-se Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) e Afonso Oliveira (Porto).

Como secretários da direção do grupo parlamentar, a lista de Rio integra Isaura Morais, que foi cabeça de lista por Santarém, Catarina Rocha Ferreira (Porto) e o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro (também deputado pelo Porto).

As eleições para a direção do grupo parlamentar do PSD realizam-se no dia 6 de novembro, com o prazo limite para a apresentação de candidaturas fixado até às 18 horas da próxima segunda-feira.