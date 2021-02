Rui Rio quer fiscalizar brindes, outdoors e sondagens nas autárquicas

João Queiroz Hoje às 07:59 Facebook

Twitter

Partilhar

PSD alega que medida é preventiva e evita sanções da Entidade de Contas. Reunião na terça-feira com distritais para preparar processo financeiro.

O PSD avisou as estruturas locais que o aluguer de outdoors e a encomenda de brindes e sondagens para a campanha autárquica estão sujeitos a uma autorização prévia da Direção Nacional. Num despacho interno e numa circular, datados de quarta-feira, alertou ainda que não vai custear as despesas relativas às eleições que não forem autorizadas pelo partido. E por fim garantiu que se exclui, nesses casos, da responsabilidade de coimas a aplicar pela Entidade das Contas. O objetivo é evitar que se cometam "irregularidades e os erros do passado", explica, ao JN, o secretário-geral-adjunto, Hugo Carneiro.

Segundo o despacho, "não é autorizada a contratação de despesa de campanha para as eleições autárquicas até que os orçamentos de campanha sejam aprovados pela sede nacional e nomeados os respetivos mandatários financeiros".