Rui Rio reage às demissões em Beja e diz que "o SNS está a ficar um caos"

O presidente do PSD, Rui ​​​​​​​Rio, reagiu esta terça-feira à tarde às demissões dos 12 chefes de equipa do hospital de Beja, afirmando que "o SNS está realmente a ficar um caos".

À margem de uma ação de campanha em Castelo Branco, Rui Rio disse que olha "com muita preocupação" para as demissões dos chefes de equipa das urgências de Beja que "na prática o que querem dizer é que os médicos não têm condições para trabalhar".

Para o presidente do PSD, essas condições "passam muito pela política de Saúde do Governo". Rui Rio tem ainda "uma preocupação adicional" que é a "tarefa gigantesca" que o PSD vai ter na Saúde caso vença as eleições e consiga formar Governo depois das eleições legislativas agendadas para o dia 30 de janeiro.

Recorde-se que as demissões apresentadas esta terça-feira pelos 12 chefes de equipa das urgências do Hospital de Beja foram motivadas pela falta de condições, uma vez que as atuais "não permitem assegurar cuidados aos doentes com a qualidade e segurança devidas".