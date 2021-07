Rio diz que recurso ao TC prejudicou "portugueses que deixam de ter apoios"

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do PSD considerou, esta quarta-feira, que o recurso ao Tribunal Constitucional (TC), que declarou inconstitucionais várias normas alteradas pelo parlamento de ajudas no estado de emergência, prejudicou "os portugueses que deixam de ter esses apoios". Já o PS destaca "respeito por norma-travão" na decisão do TC.

"Quem sai prejudicado são os portugueses que deixam de ter esses apoios", afirmou o presidente social-democrata, Rui Rio, no final da apresentação dos candidatos do partido às câmaras do distrito de Beja nas próximas autárquicas, realizada na cidade.

Nas declarações aos jornalistas em Beja, o líder do PSD admitiu que "todos tinham consciência" de que existiam "dúvidas relativamente à constitucionalidade" das normas, mas vincou que o parlamento entendeu que se "deveria fazer um esforço" para "dar maiores apoios sociais", face à pandemia de covid-19.

"Não é algo que surpreenda muito. Aquilo que foi a intenção da Assembleia da República e, particularmente, do PSD foi ver se conseguíamos mais apoios sociais para as pessoas e que o Governo anuísse a esse apoio", frisou.

Sublinhando respeitar "a decisão do tribunal", Rui Rio referiu que o Governo "se quisesse, assumia esses apoios e apoiava as pessoas", mas, "como não quis, recorreu ao TC, sabendo que a probabilidade de ser inconstitucional era razoável".

"Ficámos todos a perceber que o Governo não quer dar esses apoios sociais, recorreu legitimamente ao TC, que também legitimamente decidiu, de acordo com critérios jurídicos e não políticos nem sociais", assinalou.

PUB

O TC considerou inconstitucionais várias normas alteradas pelo parlamento relativas ao apoio no estado de emergência e no âmbito da suspensão da atividade letiva e não letiva, que tinham sido promulgadas pelo Presidente da República.

O pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade foi anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, em 31 de março, na sequência da promulgação pelo Presidente da República de leis aprovadas pela Assembleia da República e que ampliavam os apoios decididos pelo Governo.

PS destaca "respeito por norma-travão" na decisão do TC

O Partido Socialista salientou que o Tribunal Constitucional "reconheceu a razão que assistia ao Governo" ao declarar inconstitucional normas relativas a apoios sociais, e salientou que o que está em causa é o "respeito pela norma-travão".

"No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Tribunal Constitucional reconheceu hoje a razão que assistia não só ao Governo mas também ao PS na discussão das normas que estão em causa", disse o deputado Tiago Barbosa Ribeiro.

Em declarações à Lusa, o coordenador do PS na Comissão de Trabalho e Segurança Social considerou que "o que está em causa é de facto o respeito pela norma-travão e o respeito pelas competências próprias do Governo e pelas competências próprias da Assembleia da República".

E assinalou que "o Tribunal Constitucional vem reconhecer que a aprovação destas normas colocava em causa o Orçamento do Estado que o próprio parlamento tinha aprovado".

"No respeito pela estabilidade do nosso sistema e no respeito pelas competências próprias quer da Assembleia da República, quer do Governo, o Tribunal Constitucional vem reconhecer a centralidade que a norma-travão tem no nosso sistema e que deve ser respeitada, e que estas normas violaram", salientou também o socialista.