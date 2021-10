Rui Rio sugere que marcação de diretas não avance já

JN Hoje às 19:46 Facebook

Rui Rio pede ao Conselho Nacional do PSD que adie a marcação de eleições diretas no partido, proposta para o início de dezembro, perante a probabilidade de o Orçamento do Estado para 2022 não ser aprovado e de haver eleições legislativas antecipadas.

O líder do PSD fez uma declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, pouco depois de ter sido aprovada uma proposta para que a eleição do presidente do PSD se realize no dia 4 de dezembro e uma eventual segunda volta no dia 11.

Rui Rio considera que "o Conselho Nacional devia ponderar" e só marcar as eleições diretas numa reunião a agendar para depois da votação do Orçamento do Estado.