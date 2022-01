Rui Rio troca debate das rádios por arruadas em Trás-os-Montes

Delfim Machado Hoje às 17:31 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, não deverá participar no debate de quinta-feira com todos os candidatos nas rádios. Entre estar presente no décimo debate da sua campanha e continuar o périplo pelo país, o social-democrata escolheu a segunda opção.

À margem de uma arruada em Viseu, esta quarta-feira, Rui Rio justificou a opção: "Se eu fosse amanhã a Lisboa fazer o meu décimo debate, eu não iria nem a Bragança, nem a Vila Real". À hora do debate, de manhã, Rio vai estar numa arruada em Bragança. Contudo, caso participasse no debate, que é em Lisboa, a distância também o obrigaria a faltar à arruada agendada para a parte da tarde em Vila Real.

"Sinceramente, acho que é mais importante estar em Bragança e Vila Real, ou noutro distrito qualquer, do que não ir a esses dois distritos para fazer mais um debate quando já fiz nove debates", reiterou. O candidato a primeiro-ministro ressalvou que está na disponibilidade de participar no debate à distância ou "ser outro dirigente do PSD" a representar o partido. Contudo, caso não seja aceite uma possibilidade ou outra, o PSD vai mesmo faltar.

"Sinceramente, optar por outro debate ou optar por estar em Bragança e Vila Real e assim ir a todos os distritos de Portugal, eu opto por isto", disse Rio, lançando um desafio: "Agora as pessoas avaliam e dizem bem ou mal daquilo que é a minha opção".