Rui Rio: "Um Governo meu nunca ficará nas mãos do Chega"

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do PSD garantiu que um eventual Governo liderado por si nunca se colocará "nas mãos do Chega". Para Rui Rio, o partido de André Ventura está obrigado a afirmar-se "pela positiva" ou a desaparecer.

"Nunca na vida um Governo liderado por mim se colocará nas mãos do Chega", afirmou esta quarta-feira Rui Rio, em entrevista à TVI. O líder social-democrata assegurou que nunca deixará nenhum eventual parceiro "a exigir tudo o que quer e pode como está a fazer o PCP" ao atual Governo.

Rio descreveu o partido de André Ventura como "uma federação de descontentes" que apenas existe "pela negativa" e "contra o sistema".

"O tempo vai obrigar o Chega a ser um partido pela positiva", ou seja, a desvincular-se de um papel unicamente de oposição. Caso contrário, avaliou, existe uma "probabilidade forte" de desaparecer no espaço de dois anos.

Admite geringonça de Direita, "como António Costa ensinou"

Rui Rio reforçou que o recente entendimento assinado com o partido de Ventura apenas diz respeito aos Açores e que "não há qualquer acordo a nível nacional" entre ambas as forças políticas.

No entanto, não excluiu a hipótese de, no futuro, fazer uma espécie de "geringonça de DIreita" à escala nacional: "Defendo aquilo ao que o dr. António Costa a todos nos ensinou: se conseguir fazer uma maioria parlamentar, é essa maioria parlamentar [que sustentará o Governo]", disse Rio. Os jornalistas lembraram-no de que, em 2017, tinha feito declarações em sentido contrário.

Rio argumentou que qualquer partido "minimamente inteligente" aceita acomodar no seu programa do Governo quaisquer propostas que sejam "coerentes" com as ideias que defende "Não podemos ser hipócritas: se o PCP ou o BE nos pedirem alguma coisa que não vá ferir o nosso programa, por que é que havemos de dizer que não?", indagou.

No entanto, o líder do PSD esclareceu que, se as eleições legislativas fossem agora, seria "impossível" o seu partido formar Governo "com a extrema-esquerda ou a extrema-direita", setores em que incluiu BE, PCP e Chega.

Há açorianos que não trabalham "porque não querem"

Rio negou ter-se encontrado com André Ventura para discutir o acordo relativo aos Açores, mas revelou ter pedido ao líder do partido de extrema-direita para corrigir um comunicado antes de este ser publicado.

Segundo o presidente laranja, Ventura "quis pôr cá fora um comunicado a dizer que havia acordo e enviou-nos para saber se estávamos de acordo". "Na nossa opinião, o comunicado não estava em condições", porque poderia passar a ideia que haveria um entendimento à escala nacional.

Rio também afirmou que "teria sido melhor" se Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e vencedor das eleições regionais de outubro, tivesse podido tomar posse. Dessa forma, explicou, o Governo seria derrubado e Cordeiro não poderia voltar a candidatar-se no futuro, por ter atingido o limite de mandatos.

Contudo, o representante da República no arquipélago, Pedro Catarino, "exigiu suporte parlamentar" a qualquer Governo que quisesse tomar posse, algo que o PS não conseguiu. Assim, o PSD de José Manuel Bolieiro foi chamado a formar Governo, com o apoio de CDS, PPM, Iniciativa Liberal e Chega.

Rio recordou ainda que o acordo com o Chega nos Açores contempla quatro pontos, sendo eles a redução de deputados regionais, a criação de um gabinete contra a corrupção, o alargamento da autonomia do arquipélago e o a diminuição dos apoios sociais, nomeadamente o Rendimento Social de Inserção.

O líder do PSD justificou a inclusão deste último ponto com a sua convicção de que haverá açorianos que não trabalham "porque não querem", nomeadamente na vila de Rabo de Peixe.