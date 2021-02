Rui Rio veta candidato em Coimbra e apoia ex-bastonário dos Médicos

JN Hoje às 11:08 Facebook

O médico Nuno Freitas era o nome indicado pela Concelhia do PSD em Coimbra para concorrer à Câmara. Tinha o apoio da Distrital. Mas foi vetado pelo líder do partido, Rui Rio, que prefere apoiar o independente e ex-bastonário dos Médicos José Manuel Silva.

Foi o próprio Nuno Freitas quem o denunciou numa comunicação na rede social Facebook. "Fui informado hoje (quinta-feira) oficialmente da decisão da Comissão Nacional Autárquica do presidente do PSD sobre a candidatura autárquica a Coimbra: infelizmente, decidiram não homologar a minha candidatura", referiu o ex-vereador e ex-deputado Nuno Freitas, numa mensagem onde expressava "um fortíssimo e sentido agradecimento" a todos os que já o estavam a ajudar a preparar a candidatura.

Segundo Nuno Freitas, a direção de Rui Rio prefere o independente José Manuel Silva para a Câmara de Coimbra, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e atual vereador independente, eleito em 2017, pelo grupo de cidadãos Somos Coimbra.

O líder do Movimento "Somos Coimbra", José Manuel Silva, vai ser, assim, o candidato dos sociais-democratas na corrida à Câmara liderada pelo socialista Manuel Machado. A decisão do partido foi comunicada a Nuno Freitas, no final da tarde de quinta-feira, numa reunião que decorreu na sede distrital do PSD e onde esteve presente o secretário-geral do partido, José Silvano.