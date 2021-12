Rui Rio volta a ser número dois pelo Porto

Hermana Cruz Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do PSD vai ser o número dois da lista do Porto às legislativas. Tal como aconteceu há dois anos, Rui Rio volta a escolher um jovem para encabeçar a candidatura do seu distrito. Desta feita, trata-se de Sofia Matos, uma advogada de 31 anos. Em Lisboa, o preterido pela Distrital Ricardo Batista Leite vai liderar a lista do partido.

Já são conhecidos os nomes que Rui Rio escolheu para encabeçar as listas do PSD às legislativas e que serão aprovados na Comissão Política Nacional da tarde desta terça-feira e ratificados no Conselho Nacional, à noite, em Évora.

Tal como em 2019, Rui Rio optou por dar um sinal de aposta nas novas gerações ao não aceitar encabeçar a lista do seu distrito. Se, há dois anos, a aposta recaiu sobre Hugo Carvalho, de 28 anos, desta feita a cabeça de lista pelo Porto vai ser Sofia Matos, uma advogada de 31 anos, que foi secretária-geral da JSD e é deputada desde 2009. O também atual deputado Hugo Carvalho vai encabeçar a lista de Viseu, distrito de onde é natural.

Já em Lisboa, Rui Rio aposta no deputado Ricardo Batista Leite, que nem constou das opções da Distrital, o que foi visto como uma "afronta" à Direção Nacional do partido. E, em Braga, outro deputado da sua confiança: André Coelho Lima, vice-presidente do partido. Do mesmo modo, em Bragança, o atual líder parlamentar Adão Silva mantém-se como cabeça de lista.

Em Coimbra, outro nome da confiança de Rui Rio: a deputada Mónica Quintela. Em Leiria, a lista é encabeçada por Paulo Mota Pinto e, em Santarém, confirma-se a aposta da Distrital em Isaura Morais, também deputada desde 2009 e vice-presidente do PSD.

A lista de Viana do Castelo vai ser encabeçada pelo ex-autarca de Valença e atual deputado Jorge Mendes, a de Vila Real, pelo deputado Artur Soveral de Andrade e, de Castelo Branco, por Cláudia André, de igual modo deputada desde 2009.

A aposta em deputados que entraram, pela primeira vez no Parlamento em 2019, continua em Setúbal, com a escolha de Nuno Carvalho para encabeçar a lista; na Madeira, com a escolha do advogado Sérgio Marques; nos Açores, com Paulo Moniz e no círculo de Fora da Europa com Maló de Abreu.

PUB

A renovação recai sobre António Topa Gomes, em Aveiro; Gustavo Duarte (foi deputado entre 2002 e 2003), na lista da Guarda; João Pedro Luís, em Portalegre; na líder distrital Sónia Ramos, em Évora; em Henrique Silvestre, em Beja; no ex-autarca Luís Gomes, em Faro; e Maria Ester Vargas, no círculo da Europa.