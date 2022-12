Rui Rocha leva na lista 16 nomes da atual direção da IL

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:39 Facebook

A maioria dos membros da lista de Rui Rocha, candidato à liderança da IL, já são dirigentes do partido na direção atual. Dos 31 nomes anunciados, este sábado, pelo deputado eleito por Braga, 16 transitam do Executivo de João Cotrim Figueiredo e 15 são novos. A lista de Carla Castro, a outra candidata às eleições de janeiro, só tem um nome proveniente da direção cessante.

De entre os 24 membros efetivos da lista proposta por Rui Rocha para a Comissão Executiva (há ainda sete suplentes), 13 integram, atualmente, a direção de Cotrim Figueiredo. Entre eles, há dois deputados: Bernardo Blanco, eleito por Lisboa (candidato a vice-presidente), e Joana Cordeiro, por Setúbal (proposta para vogal).

Rui Rocha propôs quatro vice-presidentes (atualmente há dois), três dos quais já integram a direção atual. Ricardo Pais Oliveira é um dos vices de Cotrim Figueiredo e é descrito, num documento da candidatura a que o JN teve acesso, como "uma das figuras centrais na organização e estrutura do partido".

O deputado Bernardo Blanco, bem como Ana Vasconcelos Martins, eram vogais e ascenderão ambos a vices caso Rui Rocha vença as eleições de 21 e 22 de janeiro. Dos quatro nomes propostos para a vice-presidência do partido, só Angélique Da Teresa, uma das fundadoras da IL e atual deputada municipal em Lisboa, não integra a atual direção.

Também o candidato a secretário-geral, Miguel Rangel, transita do executivo de Cotrim Figueiredo. Já tinha integrado a direção de Carlos Guimarães Pinto - o antecessor de Cotrim -, tendo dirigido a campanha das eleições legislativas de 2022, nas quais a IL conseguiu oito deputados.

Por outro lado, no cargo de tesoureiro há uma novidade. Tiago Oliveira Martins, de 54 anos, do Porto, substitui Bruno Mourão Martins. Este último permanece, contudo, nas listas, agora para a função de vogal.

Outros dos nomes que não integram a direção de Cotrim e em que Rui Rocha apostou são Mário Amorim Lopes, deputado municipal pelo Porto, Nuno Barata, deputado na Assembleia Regional dos Açores, e Nuno Morna, cabeça de lista dos liberais nas eleições regionais da Madeira.

Morna tem 61 anos e é o candidato mais velho; do outro lado do espectro entre os membros efetivos está Pedro Pereira, fundador do núcleo de Viseu, com 26 anos (Beatriz Martins, de 21 anos, é a mais nova se se contarem os suplentes).

A lista de Rui Rocha salienta que se preocupou em apresentar um rol de candidatos "com abrangência nacional", cobrindo pelo menos dez distritos e as duas Regiões Autónomas. A ideia vai ao encontro da vontade de reforçar a implementação da IL no país, expressa por Cotrim Figueiredo ao anunciar a saída da liderança.

A equipa de Rui Rocha refere ainda que a lista procura garantir "o equilíbrio entre a continuidade e a renovação". Recorde-se que o deputado eleitor por Braga tem o apoio de grande parte da bancada liberal.