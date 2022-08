Rui Tavares diz que é preciso "um grito de alerta"

O deputado do Livre, Rui Tavares, considerou, esta terça-feira, que demissão de Marta Temido pode ser vista como "uma espécie de desistência", quando o que o país precisa é de "um grito de alerta".

"Há o risco de se olhar para esta demissão como uma espécie de desistência. O que precisamos é de um grito de alerta", considerou, esta terça-feira, o deputado único do Livre, Rui Tavares.

Para Rui Tavares, os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não se resolvem com a mudança do titular da pasta. "Esta situação nada tem a ver com a substituição em particular de uma pessoa mas com problemas estruturais que são muito graves", defendeu.

O deputado pediu que se "recuperem os laços de confiança com os profissionais de saúde", para atrair os que se ausentaram para o estrangeiro ou os que se reformaram, por exemplo. "É preciso reforçar o SNS orçamentalmente mas é preciso reforçar que nem tudo se resolve por aí", sustentou.