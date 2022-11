Ruído da movida não dá descanso aos moradores. "Os bares fazem o que querem e ficam impunes"

Ana Correia Costa e Sofia Cristino Hoje às 07:51 Facebook

Moradores das zonas de diversão noturna de Lisboa e do Porto criticam falta de fiscalização. Barulho piorou depois da pandemia e quem faz queixa chega a ser ameaçado.

O ruído é um problema antigo da cidade de Lisboa que piorou com a abertura de novos bares e "restaurantes que se transformam em discotecas". Maria Monteiro vive há 16 anos perto da Praça de São Paulo, em Santos, e não tem memória de nada assim. "Abro a janela e parece que estou num estádio de futebol, o barulho é impressionante", diz. Naquela zona "abriram 80 bares e restaurantes, mais de metade depois do confinamento, à revelia de um plano de urbanização que proíbe a abertura de bares aqui".

"Muitos abrem como restaurantes e depois de jantar viram discotecas, com DJ e as portas abertas. O barulho até às tantas da manhã está a expulsar os poucos que ainda aqui vivem", lamenta a moradora, membro da associação "Aqui Mora Gente". Teresa Fraga, da Associação de Moradores de Santos, também não tem tido um dia de descanso. "Há um restaurante na minha rua com música até às 2 horas todos os dias. Num domingo, chamei a polícia três vezes porque às 23 horas outro restaurante continuava com um DJ no meio da rua. Nunca houve este nível de ruído".