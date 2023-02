Russos ainda são alvo de discriminação em Portugal

Um ano depois do início da guerra, ainda há cidadãos de origem russa a sentirem discriminação, em Portugal. Por exemplo, dificuldades em abrir uma conta num banco ou restaurantes com quebra de 60% a 70% no negócio.

Anna Pogrebtsova, presidente da Associação Russa Pushkin, até admite que "as coisas estão mais calmas" do que há um ano, quando muitos cidadãos de origem russa recebiam telefonemas ou mensagens "agressivas", sobretudo "através das redes sociais".

"Não posso dizer que recebo estes telefonemas todos os dias. Inicialmente, quando o conflito começou, recebia telefonemas agressivos e diziam coisas como que os russos são culpados e que têm de morrer", denunciou Anna Pogrebtsova, há cerca de um ano, garantindo que "os russos que estão em Portugal" não tinham "culpa" do que estava a acontecer. "Neste momento, já está tudo mais calmo", adianta a presidente da Pushkin. Mas, ressalva: "Infelizmente, a discriminação ainda se mantém".