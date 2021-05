S. João ajuda país a reduzir listas de espera em cirurgia

Ana Correia Costa Hoje às 08:33 Facebook

Transferência de utentes entre hospitais do SNS é pioneira e visa levar as unidades a recuperar atrasos. Primeiros doentes foram de Leiria e de Faro.

Lucília Monsanto esteve 230 dias - 150 seria o expectável - à espera de uma cirurgia para extrair a vesícula, que já lhe dava "crises" desde novembro. "São crises de morrer. É pior do que ter um bebé e eu já os tive, sei o que é", descrevia a sexagenária natural de Leiria, instantes antes de entrar no bloco operatório do Hospital de S. João, no Porto, que sexta-feira realizou as primeiras cirurgias a pacientes de outras unidade para ajudar a reduzir as listas de espera, agravadas pelo empenho dos profissionais de saúde no combate à pandemia de covid-19.

"Em Leiria, já me tinham chamado para ir ao anestesista e disseram-me que, entretanto, ia ser operada. Mas não chamavam. Não sei o que se passou". Estava à espera, "a sofrer", recorda a doente, quando há 15 dias recebeu uma carta para que pudesse, no âmbito do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia), ser selecionada por outro hospital disponível para realizar a colecistectomia. "Vimos que o que estava mais livre era o S. João e a minha nora ligou para cá. A doutora foi muito querida. E agora, já estou aqui. Foram muito simpáticos", elogiava a utente, a disfarçar os "nervos" pelo aproximar da intervenção.