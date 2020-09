S. João duplica Urgência à espera do "pesadelo" das infeções respiratórias

Joana Amorim Hoje às 13:32 Facebook

Hospital prepara-se para a chegada de quadros mais complicados no inverno, numa altura em que circularão SARS-CoV-2 e gripe. Na certeza de que todos são suspeitos.

No Serviço de Urgência do Hospital de S. João, no Porto, há já algumas certezas quanto ao inverno. Que o número de atendimentos vai aumentar. Que todo o utente que se apresente com tosse, dores de corpo ou febre é suspeito. E que os quadros de dificuldade respiratória vão multiplicar-se. Nessas certezas, o espaço da Urgência está a ser duplicado.

O objetivo, revela ao JN a diretora da unidade, não é receber mais doentes - "para uma urgência polivalente [altamente diferenciada], já recebemos doentes acima do adequado, numa média diária de 460". Antes, sim, para "melhorar a capacidade de resposta, atender com mais qualidade e segurança, o que faz aumentar a eficácia", diz Cristina Marujo.