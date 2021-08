S. João é o hospital com mais consultas realizadas no país

Marta Neves Hoje às 09:15 Facebook

Unidade do Porto atendeu 352 844 pessoas entre janeiro e maio deste ano. Horários alargados e uso flexível dos gabinetes foram apostas. Listas de espera baixaram de 80 mil utentes para os atuais 25 a 30 mil.

Organização. É a palavra-chave por detrás do feito alcançado pelo Centro Hospitalar Universitário de S. João (CHUSJ), no Porto, que lidera a lista dos hospitais do país com mais consultas (352.844) e primeiras consultas (103.030) entre janeiro e maio. A expectativa é que o número continue a crescer até final do ano, até porque o serviço mantém-se a trabalhar "10% acima da produção habitual" com os mesmos recursos humanos, diz Xavier Barreto, diretor do Centro de Ambulatório.

O Centro Hospitalar de Coimbra está em segundo na lista de consultas totais, com 350 mil, seguindo-se o Centro Hospitalar do Porto (311 mil) e os centros de Lisboa Norte (295 mil), Lisboa Central (294 mil) e Lisboa Ocidental (192 mil). Nas primeiras consultas, a situação é similar: Coimbra (86 mil), Lisboa Central (77 mil), Lisboa Norte (77 mil), CH Porto (71 mil) e Lisboa Ocidental (41 mil).