S. João vai vacinar 4100 profissionais em dois dias

A vacinação dos profissionais de saúde com a dose de reforço contra a covid-19 arrancou esta segunda-feira, mas decorre a diferentes ritmos e está dependente da organização das instituições. O Hospital de S. João, no Porto, vai vacinar 4100 profissionais de saúde no próximo fim de semana.

Num gesto simbólico, a campanha de vacinação de reforço da covid-19 no Hospital de S. João começará novamente por António Sarmento, o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas que, em dezembro passado, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a covid-19 em Portugal.

No Centro Hospitalar do Porto, a vacinação dos profissionais de saúde deverá arrancar no final desta semana ou início da próxima, estando ainda a ser definidas as escalas, informou ao JN fonte hospitalar.

Meio milhão de doses

No passado fim de semana, cerca de 45 mil pessoas com 65 ou mais anos receberam a dose de reforço, elevando para mais de meio milhão as doses administradas, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quanto às vacinas da gripe, que, em muitos casos, estão a ser dadas em simultâneo nos centros de vacinação, já foram administradas mais de um milhão e cem mil doses.

Perante a disponibilidade de vacinas, a diretora-geral da Saúde admitiu a possibilidade de alargar o regime de "casa aberta" para a dose de reforço da vacina contra a covid aos maiores de 65 anos. Em declarações à Rádio Renascença, Graça Freitas garantiu que, "neste momento", há vacinas suficientes para esta alteração.

Na próxima semana, entre 22 a 27 de novembro, será a vez dos profissionais do setor social e dos bombeiros envolvidos no transporte de doentes receberem a terceira dose