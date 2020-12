Sábado com chuva fraca e descida de temperaturas

JN Hoje às 08:49, atualizado às 08:51 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado chuva fraca até final da manhã, diminuição gradual do vento e pequena descida da temperatura mínima no Norte e Centro. Espera-se agitação marítima forte na costa ocidental.

No Norte e Centro, as previsões apontam para céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da manhã, tornando-se muito nublado no litoral a norte do cabo da Roca no final do dia. Também durante a manhã, a chuva será fraca e mais frequente na região Centro, com possibilidade de ocorrer no final do dia no litoral a norte do rio Mondego.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas até ao meio da manhã, por vezes com rajadas até 80 km/h, e enfraquecendo durante a tarde.

Na região Sul, a previsão do IPMA é de céu muito nublado, temporariamente com abertas no interior durante a tarde. Haverá períodos de chuva fraca até ao final da manhã, podendo persistir em alguns locais do litoral oeste e interior até ao meio da tarde. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas até ao meio da tarde, tornando-se também mais fraco.

Quanto às temperaturas, a mínima, em especial no interior e no Alto Alentejo, e a máxima, no interior Norte, vão descer. As mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius, em Bragança, e os 16, em Braga. E as máximas entre os 10 graus, na Guarda, e os 21, em Faro.