Sábado encoberto com chuva a Norte e descida de temperaturas

Temperaturas mais baixas e céu nublado com períodos de chuva em algumas regiões do Litoral são as previsões meteorológicas para este sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, no continente, períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas na região Sul, aumentando gradualmente de nebulosidade a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde.

Esperam-se também períodos de chuva, em especial no Minho e Douro Litoral, e vento fraco a moderado do quadrante oeste, além de nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro.

O IPMA prevê ainda uma pequena descida da temperatura máxima, face aos últimos dias. As máximas vão, assim, variar entre os 20 graus, em Viana do Castelo, Porto e Guarda, e os 28 graus, em Faro. Já as mínimas devem oscilar entre os 8 graus, em Bragança, e os 15, em Faro.

Consulte aqui a previsão do tempo para o seu concelho.