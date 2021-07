Sábado nublado com chuviscos e descida da temperatura

JN Hoje às 09:21 Facebook

Céu nublado no Norte e Centro, com chuviscos e temperaturas mais baixas em algumas regiões é o que se espera para este sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, céu em geral pouco nublado ou limpo, mas muito nublado nas regiões Norte e Centro até ao final da manhã, persistindo a nebulosidade em alguns locais do litoral durante o dia. Haverá períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral até ao final da manhã.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado, sendo forte nas terras altas, em especial do Centro e Sul, e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca durante a tarde e início da noite.



Para este sábado, está prevista, para o interior, uma pequena descida da temperatura mínima, que vai variar entre os 11 graus, em Vila Real e Viseu, e os 18, em Faro. Já as temperaturas máximas devem oscilar entre os 20, em Viana do Castelo, e os 34, em Faro.