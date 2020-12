Sábado soalheiro e frio com temperaturas negativas

JN Hoje às 09:12 Facebook

Um sábado frio e seco com céu limpo é a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Espera-se um "tempo frio, com céu geralmente limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade no Algarve até início da manhã", antecipa o IPMA, na previsão do estado do tempo para hoje.

O vento será fraco a moderado, por vezes forte e com rajadas até 60 km/h na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro até final da manhã, soprando moderado a

forte nas terras altas, em especial do Centro e Sul, por vezes com rajadas até 70 km/h até ao final da manhã, enfraquecendo no final do dia.

Haverá ainda, segundo o IPMA, um acentuado arrefecimento noturno, formação de geada (em especial no interior) e uma pequena descida de temperatura. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -3 graus, em Bragança, e os 7, em Faro. E as máximas entre os 5 graus, na Guarda, e os 14, em Faro.