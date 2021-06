Sábado tropical: aguaceiros e trovoada com máximas a passar os 30 graus

JN/Agências Hoje às 08:34 Facebook

A previsão meteorológica para este sábado é de céu limpo mas com aguaceiros e trovoada em algumas zonas do país. Cerca de 130 concelhos têm risco de incêndio elevado, muito elevado e máximo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no continente, céu pouco nublado ou limpo e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte, Centro e no Alto Alentejo durante a tarde, em especial em zonas montanhosas. Também pode ocorrer queda de granizo.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de norte, com rajadas fortes nas terras altas do Norte e Centro até ao fim da manhã e a partir do fim da tarde.

Está ainda prevista neblina matinal em alguns locais do litoral oeste e uma pequena descida da temperatura máxima. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo) e os 18 (em Vila Real e Faro) e as máximas entre os 23 graus (em Aveiro) e os 33 (em Évora, Beja, Castelo Branco, Vila Real e Braga).

Oito concelhos dos distritos de Faro e Bragança em risco máximo

Em risco máximo de incêndio estão, segundo o IPMA, os concelhos de São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Bragança, Vimioso e Miranda do Douro (Bragança). Mais de 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro risco muito elevado de incêndio. E há também mais de 60 concelhos de vários distritos do continente em risco elevado.

De acordo com o IPMA, o risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões de Portugal continental pelo menos até domingo.