Sagres parte para um ano de volta ao Mundo a lembrar Magalhães.

"O Sagres é muito mais robusto do que os cinco navios que o Magalhães levou e temos muito mais informação disponível. Mas há dificuldades que se mantêm: o mar, quando está mau, é mau para todos." É assim que Maurício Camilo, comandante do navio-escola Sagres, resume a missão que tem pela frente. A embarcação faz-se amanhã ao mar para recriar a viagem de circum-navegação levada a cabo por Fernão de Magalhães há 500 anos, e só regressa a Lisboa a 10 de janeiro de 2021. Pelo meio, vai servir de Casa de Portugal durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.