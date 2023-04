Saiba o que disseram os ministros sobre o parecer jurídico da TAP

Carla Sofia Luz Hoje às 13:09 Facebook

Em dois dias, o Governo passou de recusar a entrega do parecer jurídico para sustentar a demissão da CEO e do chairman da companhia aérea nacional à comissão parlamentar de inquérito da TAP por salvaguarda do interesse público para afirmar que, afinal, não existe qualquer documento nem se justifica que exista. Saiba o que disseram os três ministros.

Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares foi a primeira a pronunciar-se sobre o parecer jurídico para sustentar a demissão da CEO e do chairman da companhia nacional, Christine Ourmières-Windener e Manuel Beja.