O Jogo ao Vivo

–



A situação de alerta devido à covid-19 terminou este sábado e implicou a revogação de vários decretos-lei, como o fim do isolamento para os casos confirmados de SARS-CoV-2. As mudanças, no entanto, estão a suscitar várias críticas dos médicos de Saúde Pública, que consideram o fim do nível de alerta "prematuro". O JN reuniu as alterações que já estão em vigor.