Saiba porquê e como é que deve manter o telemóvel limpo

A Organização Mundial de Saúde adverte a população para manter as mãos constantemente limpas e desinfetadas. Contudo, tocamos no telemóvel milhares de vezes por dia. Empresas como a Apple ou a Google atualizaram os guias de limpeza para estes equipamentos

De acordo com a OMS, o coronavírus pode sobreviver durante vários dias em superfícies de plástico, vidro ou metal. O tempo em questão depende da temperatura, da superfície, humidade ou do ambiente.

O telemóvel é, na maioria dos casos, o objeto com que diariamente temos mais contacto com as mãos. Segundo um inquérito da plataforma "dscout", cada pessoa toca com os dedos em média 2,600 vezes no telemóvel por dia. Assim, a limpeza destes equipamentos é importante. Contudo, convém ter alguns cuidados para não os danificar.

A Samsung sugere na sua página da Internet, que seja utilizado um pano húmido, limpo e suave. Tanto a Apple como a Google advertem para que os dispositivos sejam desligados antes de serem limpos.

No caso da Apple, mais concretamente, a empresa chegou a recomendar que os seus artigos não deveriam ser limpos com produtos de limpeza fortes. Contudo, a marca norte-americana atualizou há poucos dias no seu site, o guia de limpeza para equipamentos eletrónicos. A nova recomendação é que é seguro limpar os telemóveis com toalhetes que não contenham uma quantidade de álcool etílico superior a 70%. " Evite que a humidade entre nas aberturas, e não mergulhe o telemóvel em nenhum produto de limpeza" escreve a marca na sua página da Internet.