Saiba que concelhos podem ter medidas mais restritivas

A ministra da Saúde, Marta Temido, admite a aplicação de medidas "mais incisivas" nos concelhos com mais novos casos por 100 mil habitantes. O patamar mais elevado está acima das 960 infeções nos últimos 14 dias.

Há 28 concelhos que de 28 de outubro a 10 de novembro tinham uma taxa de incidência de novas infeções superior a 960 casos por 100 mil habitantes. Entre eles estão os primeiros três a serem alvos de medidas mais apertadas, desde 23 de outubro, nesta segunda vaga da pandemia por covid-19: Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.

Um dia depois de o presidente da República ter começado a ouvir os partidos sobre a renovação das medidas de emergência, Marta Temido confirmou esta quarta-feira os valores que irão servir de patamar para a aplicação de medidas mais ou menos apertadas. Os números já tinham sido avançados aos jornalistas pelo líder parlamentar do PEV à saída do encontro com o chefe de Estado.

Os patamares dividem-se entre 240 a 480 novos casos a 14 dias por 100 mil habitantes, entre 480 e 960, e acima de 960 novas infeções. "A situação do país é complexa e grave. Os patamares são seguidos internacionalmente. Estamos a ouvir todos os peritos para tomar as medidas o mais proporcionais possíveis", disse a governante em entrevista no programa "Política com Palavra - especial OE2021", do Partido Socialista.

As novas medidas deverão ser anunciadas amanhã (quinta-feira) após a reunião do Conselho de Ministros. Antes, o Governo volta a ouvir os epidemiologistas numa reunião que vai decorrer no Infarmed.

Lista de concelhos com mais de 960 casos por cem mil habitantes:

Amarante - 1036

Belmonte - 1766

Caminha - 970

Cinfães - 1299

Fafe - 1787

Felgueiras - 1719

Freixo de Espada à Cinta - 1546

Guarda - 1055

Guimarães - 1886

Idanha-a-Nova - 1057

Lousada - 3362

Manteigas - 2627

Marco de Canaveses - 1379

Matosinhos - 1170

Murça - 1190

Oliveira de Azeméis - 1192

Paços de Ferreira - 3698

Paredes - 2132

Penafiel - 2055

Porto - 1149

Santo Tirso - 1782

São João da Madeira - 1025

Sever do Vouga - 1218

Trancoso - 1217

Trofa - 1197

Valongo -1019

Vila Nova de Famalicão - 1349

Vizela - 2653