Saiba quem são os 10 professores candidatos ao "Nobel da Educação" em Portugal

Os resultados do Global Teacher Prize Portugal, uma espécie de "Nobel da Educação", são divulgados esta sexta-feira. Para além do reconhecimento, o vencedor irá receber um valor de 30 mil euros.

O prémio, promovido pela Fundação Varkey, está presente em 120 países e pretende ajudar à divulgação das melhores metodologias de ensino e projetos inovadores desenvolvidos pelos professores, potenciando assim a capacidade e o aproveitamento escolar dos alunos.

No ano passado a distinção foi entregue a Sónia Moreira. A professora do Ensino Básico no Agrupamento Escultor António Fernandes de Sá, concelho de Vila Nova de Gaia, criou o COOPERA, uma iniciativa que tem como objetivo promover o sucesso escolar através de práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas.

A edição de 2021 contou com quase 200 candidaturas. Estes são os 10 finalistas.

Anabela Areias

Anabela Rosa Areias

Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Escola Básica Mem Martins, Sintra.

É na pedagogia de Waldorf que centra as suas práticas educacionais e efetivas, partindo de vários princípios, como o trabalho em prol da tendência natural das crianças para serem ativas, da valorização das experiências sensoriais nos primeiros anos de vida e da importância de viver a vida ao ritmo das estações do ano.

Algumas metodologias, explica a organização, podem ser exemplificadas através de atividades como "a realização de pinturas a giz sobre diferentes temáticas, a escrita com recurso a lápis de cor ao invés do tradicional carvão, o início do dia ao som de ritmos diversos, a aprendizagem de instrumentos musicais como a flauta de bisel, desenvolvimento de competências como tricô, pintura em aguarela e modelagem com cera de abelha".

Para promover estas pedagogias, escreveu o livro: "1...2...3... Aqui vou eu!".

Bruno Gomes

Bruno Miguel Cavaco Gomes

Professor de Educação Física.

Agrupamento de Escolas João de Deus, Faro.

Desenvolveu um concurso que junta cultura e desporto (Pinheiríadas e Francisquíadas) e que este ano se apelida de Licíadas. É uma resposta irreverente e inovadora para que atividades curriculares e outras possam coexistir num sistema de ensino que formate menos e humanize mais.

Depois de 19 anos a implementar estes projetos nas escolas, a motivação dos alunos para participarem das aulas de Educação Física aumentou significativamente. Na adaptação no ensino à distância, o professor conseguiu manter os alunos a realizar atividade física invertendo os papéis e desafiando os alunos a preparar partes das aulas.

Célia Prata

Célia Maria Borges Prata

Professora de Educação Especial, coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e formadora.

Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na Covilhã.

Tem contribuído com a construção de projetos e de parcerias que "possibilitem o desenvolvimento de competências académicas, pessoais e sociais dos alunos de educação especial, para a transição para a vida ativa ou para o acesso ao ensino superior", escreve a organização do prémio. Um de seus projetos inovadores é o Inclusion Project 21 - Centro de Apoio à Aprendizagem, que conta com duas vertentes, a "Espaço escola e vida" e "Bem-estar emocional e comunicação".

A professora acredita que, na maioria dos casos, não são as limitações cognitivas, mas sim a ausência de bem-estar que cria a indisponibilidade para aprender.

Elsa Cerqueira

Elsa João Cardoso Mota

Professora de Multimédia e diretora do curso profissional.

Escola Secundária Eça de Queirós, em Lisboa.

Com o objetivo de ajudar os alunos a desenvolver competências de comunicação, confiança, liderança, decisão e resolução de conflitos, a professora abraça s projetos como o EçaTV, EçaRádio e EçaNews, envolvendo centena e meia de alunos.

Estas iniciativas estão assentes em dinâmicas colaborativas, que passam pela criação de equipas e líderes, coordenados pela professora, que são responsáveis pela sua própria aprendizagem e dos colegas. A inovação, o sucesso na aprendizagem e a motivação dos alunos

Os alunos participam em concursos, projetos europeus, são estabelecidas parcerias com empresas e instituições públicas (em que os alunos têm a oportunidade de trabalhar em casos reais). Estas iniciativas, aliadas à participação ativa, modelos de aulas invertidas, método de trabalho por projetos e a boa relação pedagógica ajudam a manter a motivação e sucesso na aprendizagem.

Elsa Mendanha

Helena Cristina de Carvalho Pires

Professora de Ciências Naturais e docente nos Cursos de Educação e Formação em jardinagem.

Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho, Barreiro.

A professora recorre à metodologia inovadora STEM (baseada em projetos colaborativos interdisciplinares internacionalmente), para ligar o ensino formal ao não formal e levar as Ciências, Tecnologias, Engenharias e a Matemática de forma integrada para a sala de aula. Promove o desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade de resolução de problemas. Participou em diversos concursos que providenciaram experiências inesquecíveis aos alunos, experiências essas que foram disseminadas, nacional e internacionalmente, de forma a inspirar outras escolas.

Elsa Mota

Maria Cristina Baltazar Chau

Professora de educação visual.

Escola Secundária da Lousã, Lousã.

A professora inova com aulas em espaços diversificados como museus, bibliotecas e ao ar livre, dinamizando projetos que têm como base o trabalho colaborativo e transdisciplinar. Desta forma procura "desenvolver o gosto pela arte, a pesquisa, o método e rigor no trabalho, a sensibilidade estética, a sensibilização para o património e para a sustentabilidade, e as atitudes de solidariedade e de sociabilidade", adianta o Global teacher Prize Portugal.

Com o projeto Clube do Bem-estar Animal, contribuiu para a melhoria da autoestima dos alunos, motivação e diminuição de comportamentos agressivos, pala além de promover, em seus alunos, o sentimento de responsabilidade e dever de cuidar do meio ambiente, formando cidadãos críticos e participativos. Como coordenadora do Projeto Cultural de Escola, cria e dinamiza atividades em suas aulas de turmas do pré-escolar ao ensino secundário, de forma que a "arte" entre transversalmente na escola.

Fátima Pais

Maria de Fátima Gomes Pais Ferreira

Professora de informática.

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São João da Madeira.

A sua abordagem pedagógica centra-se na triangulação de três componentes: desafios, trabalho em rede e paixão. Com isto, a professora desafia os seus alunos a superarem-se e, ao mesmo tempo, a contribuírem para a sociedade de forma positiva, estimulando o empreendedorismo.

As temáticas a serem trabalhadas têm como base problemas da vida real, que podem surgir dos interesses dos alunos ou integrados em concursos. Quando possível, a professora forma equipas multidisciplinares com alunos de diferentes áreas a trabalhar para o mesmo projeto. A abordagem mobiliza e potencia as competências de cada aluno, que se deixam contagiar pelo entusiasmo e paixão.

Em exemplo é o desenvolvimento da aplicação Sandspace para ajudar os banhistas a identificar as praias menos ocupadas. Mais do que os prémios obtidos, este projeto teve um grande impacto na comunidade educativa e na valorização do ensino profissional.

Helena Pires

Maria Elsa da Fonseca Cerqueira

Professora de Filosofia.

Escola Secundária de Amarante.

Move-se pelo desafio de criar e implementar "pequenas utopias", com o intuito de potencializar o desenvolvimento de cidadãos críticos e criativos para uma sociedade mais humanizada. Para isso combina as suas três paixões: filosofia, cinema e educação.

Criou o projeto de Filosofia com Cinema, que visa desenvolver o pensamento filosófico dentro e fora do filme. Cada aluno desenvolve os seus questionamentos, a sua autonomia cognitiva e afetiva, seguindo os valores fundamentais como o respeito para com o outro, a tolerância pela diversidade e a solidariedade.

A extensão desta ação à comunidade torna-os seres ativos capazes de a melhorar, colocando em prática uma cidadania esclarecida, interventiva e colaborativa

Maria Cristina Chau

Maria Elsa Padrão Mendanha

Professora de educação Pré-Escolar.

Jardim-de-Infância de Seide S. Miguel, Vila Nova de Famalicão.

A inovação do método pedagógico desta professora consiste em conceber a escola como um todo, usar os espaços exteriores da comunidade como uma extensão do edifício e envolver colegas, assistentes operacionais, famílias e outros elementos da comunidade.

Este método, que tem por base o construtivismo, humanismo, naturalismo e participação, deu origem ao projeto "Sei de um Jardim...para Brincar e Aprender". O objetivo é proporcionar uma educação de qualidade, baseada em ações, que favoreçam a inclusão, respeitando a singularidade e liberdade de cada criança.

O projeto estabelece uma relação colaborativa de proximidade com a comunidade, numa partilha de recursos humanos e materiais que complementam as práticas educativas.

Nuno Duarte

Nuno José da Silva Trindade Duarte

Leciona Aplicações Informáticas B a alunos do 12º ano de escolaridade.

Agrupamento de Escolas de Cister, Alcobaça.

Escreve a organização que é "movido pela paixão de criar oportunidades e acender corações, incentivando a autonomia dos alunos através de projetos reais de impacto pessoal e/ou na comunidade", sem esquecer um "compromisso para com o ecossistema".

Através do uso de ferramentas digitais, o professor gere e organiza todas as etapas do projeto com os alunos. Ao longo deste desenvolvimento, os alunos "são guiados por processos subjetivos e reflexivos, com foco na estrutura de portfólios "o teu projeto és tu", adianta a organização do prémio.