Saiba quem são os convidados para assistir ao discurso de Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala esta quinta-feira, por videoconferência, à Assembleia da República (AR), perante vários convidados portugueses e ucranianos. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estarão presentes, mas não falarão: para além de Zelensky, só o presidente da AR, Augusto Santos Silva, usará da palavra.

Esta será a primeira vez que um chefe de Estado discursa à distância aos deputados portugueses e, soube o JN, a sessão solene será breve, de modo a não tirar demasiado tempo a Zelensky.

Estarão presentes convidados ucranianos, desde logo a embaixadora, Inna Ohnivets, para além de professores de ucraniano, alunos e funcionários de escolas, membros de associações cívicas e representantes da Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Nesse sentido, as galerias superiores ser-lhes-ão destinadas, ficando encerradas para o público geral.

Os convidados portugueses foram definidos tendo em conta o protocolo de Estado, confirmou o JN junto de fonte oficial da AR. Assim, além de Marcelo e de Costa, também estarão presentes figuras como os presidentes dos tribunais superiores ou os antigos presidentes António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva.

Na ordem das precedências seguem-se os ministros, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, e representantes das regiões autónomas.

Foram ainda convidados os deputados (o PCP anunciou que irá faltar), os antigos presidentes da Assembleia da República (Mota Amaral, Jaime Gama, Assunção Esteves e Ferro Rodrigues), os antigos primeiros-ministros, os conselheiros de Estado e os Chefes dos Estados-Maiores.

Os eurodeputados também estarão presentes, assim como os almirantes e marechais da Armada, os chefes da Casa Civil e Militar do presidente da República e, por último, os presidente do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias.

Banda da GNR toca os dois hinos

Tratando-se de uma cerimónia virtual, não haverá o habitual batalhão militar a prestar honras de Estado à entrada. Lá dentro, os partidos não poderão usar da palavra.

Santos Silva dará início aos trabalhos e passará a palavra ao presidente ucraniano, que falará com direito a tradução simultânea. Após este primeiro discurso, será a vez do do presidente da AR. Por último, a banda da GNR tocará os hinos português e ucraniano, findos os quais a sessão termina.

Zelensky já falou a Parlamentos de 24 países, praticamente todos de países da NATO. Os seus discursos têm rondado os 10 minutos e, por norma, dividem-se em dois pontos: um em que o líder da Ucrânia reivindica mais armamento e mais sanções à Rússia, e um outro em que menciona momentos da História recente dos países aos quais se dirige, de modo a gerar empatia e a tentar fazer com que os ouvintes se identifiquem ao máximo com a sua mensagem. Em Portugal, espera-se que essa fórmula seja novamente seguida.