Saiba se a sua praia tem bandeira azul. Há 360 galardoadas

A Bandeira Azul vai ser hasteada este ano em 360 praias fluviais e costeiras, mais oito do que em 2019, anunciou, esta quarta-feira, a coordenação nacional do Programa Bandeira Azul, que pede responsabilidade aos veraneantes no regresso ao mar.

As distinções deste ano, hoje apresentadas em conferência de imprensa no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras, contemplam 322 praias costeiras, mais cinco do que em 2019, e 38 fluviais, mais três do que no ano passado.

As praias estão distribuídas pelo Algarve (87), Norte (76), Tejo (57), Centro (46), Alentejo (36), Açores (42) e Madeira (16).

Devido à pandemia da covid-19, o tema deste ano é: "De volta ao mar, com a atitude de mudar".

Quanto a regulamentos de segurança, José Archer, da Associação Bandeira Azul, realçou que cabe às entidades responsáveis pela praia, pela marina ou pela embarcação galardoada implementar as regras extraordinárias no seu espaço.

"Quando há Bandeira Azul, e enquanto estiver hasteada, é seguro frequentar", afirmou, salientado que a fruição destes espaços públicos vai depender da responsabilidade de cada um.

José Archer salientou ainda que a diversidade das praias é imensa e que quando se fala em medidas de adaptação às regras significa que as autoridade locais têm de adaptar as recomendações gerais à realidade local.

AÇORES

ANGRA DO HEROÍSMO - Baía do Refugo - Cinco Ribeiras - Negrito - Prainha (Angra do Heroísmo) - Salga - Salgueiros (Açores) - Silveira - Marina de Angra do Heroísmo

HORTA - Almoxarife - Castelo Branco - Porto Pim - Varadouro - Marina da Horta -

LAGOA - Caloura - Zona Balnear da Lagoa

PONTA DELGADA - Milícias - Poças Sul dos Mosteiros - Poços S. Vicente Ferreira - Pópulo - Zona Balnear do Forno da Cal - Marina de Ponta Delgada

POVOAÇÃO - Portinho do Faial da Terra -Praia do Fogo - Ribeira dos Pelames

PRAIA DA VITÓRIA - Escaleiras - Grande - Porto Martins- Praia da Riviera - Prainha (Praia da Vitória) - Quatro Ribeiras - Sargentos - Zona Balnear dos Biscoitos - Marina da Vila Praia da Vitória

RIBEIRA GRANDE - Areal Sta. Bárbara - Calhetas - Praia dos Moinhos

SANTA CRUZ DA GRACIOSA - Barro Vermelho

SÃO ROQUE DO PICO - Furna de Santo António -Piscina do Cais

VILA DO PORTO - Anjos - Formosa (Açores) - Maia - S. Lourenço (Açores) -Marina de Vila do Porto

VILA FRANCA DO CAMPO - Água d'Alto -Prainha de Água d'Alto - Vinha da Areia

ALENTEJO

GRÂNDOLA - Aberta Nova - Atlântica - Carvalhal - Comporta - Galé-Fontainhas - Melides - Pego - Tróia-Bico das Lulas - Tróia-Galé -º Tróia-Mar- Marina de Tróia - O ESPERANÇA

MÉRTOLA - Albufeira da Tapada Grande

MOURÃO - Praia Fluvial de Mourão

ODEMIRA - Almograve Norte - Almograve Sul - Alteirinhos - Carvalhal (Odemira) - Farol - Franquia - Furnas Mar - Furnas Rio - Malhão Norte - Malhão Sul - Santa Clara - Zambujeira do Mar

PORTEL - Praia da Amieira - Amieira Marina

REGUENGOS DE MONSARAZ - Praia Fluvial de Monsaraz

SANTIAGO DO CACÉM - Costa de Santo André - Fonte do Cortiço

SESIMBRA - Califórnia - Ouro

SETÚBAL - Figueirinha

SINES - Grande de Porto Côvo - Ilha do Pessegueiro - S. Torpes - Vasco da Gama - Vieirinha - Vale de Figueiros - Porto de Recreio de Sines

ALGARVE

ALBUFEIRA- Alemães - Arrifes - Aveiros - Belharucas - Castelo - Coelha - Evaristo - Falésia Açoteias - Falésia Alfamar -Galé-Leste - Galé-Oeste - INATEL - Albufeira - Manuel Lourenço - Maria Luísa - Olhos d'Água - Oura - Oura-Leste - Peneco - Pescadores - Rocha Baixinha - Rocha Baixinha-Nascente - Rocha Baixinha-Poente - S. Rafael - Salgados - Santa Eulália - Marina de Albufeira

ALJEZUR - Amoreira-Mar - Arrifana - Monte Clérigo - Odeceixe-Mar

CASTRO MARIM - Alagoa-Altura - Cabeço - Praia Verde

FARO - Barreta - Culatra-Mar - Faro-Mar -Ilha do Farol-Mar

LAGOA - Caneiros - Carvoeiro - Ferragudo -Senhora da Rocha - Vale Centeanes - Vale do Olival

LAGOS - D. Ana - Luz - Meia Praia - Porto de Mós - Marina de Lagos

LOULÉ - Almargem - Ancão - Forte Novo - Garrão Nascente - Garrão Poente - Loulé Velho - Quarteira - Quinta do Lago - Vale de Lobo - Vilamoura - Marina de Vilamoura

OLHÃO Armona-Mar - Armona-Ria - Fuseta-Mar - Fuseta-Ria

PORTIMÃO - Alvor Nascente - Três Irmãos - Alvor Poente - Marina de Portimão - Rocha - Três Castelos - Vau - Marina de Portimão

SILVES - Armação de Pêra - Praia Grande Poente

TAVIRA - Barril - Cabanas-Mar - Ilha de Tavira-Mar - Terra Estreita

VILA DO BISPO - Almádena-Cabanas Velhas - Beliche - Burgau - Castelejo - Cordoama - Ingrina - Mareta - Martinhal - Salema - Tonel - Zavial

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - Lota - Manta Rota - Monte Gordo - Santo António

CENTRO

ARGANIL - Côja - Peneda Cascalheira - Secarias - Piódão

AVEIRO - São Jacinto

CANTANHEDE - Tocha

COIMBRA - Palheiros e Zorro

FIGUEIRA DA FOZ - Buarcos - Cabo Mondego - Costa de Lavos - Cova Gala Cova Gala - Hospital - Figueira da Foz-Relógio - Leirosa - Murtinheira - Quiaios - Tamargueira

GÓIS - Canaveias - Peneda

ÍLHAVO - Barra - Costa Nova

LEIRIA - Pedrogão Sul - Pedrogão-Centro

LOUSÃ - Bogueira - Senhora da Piedade

MIRA -Mira - Poço da Cruz

MURTOSA - Bico - Monte Branco - Torreira

OLIVEIRA DO HOSPITAL - Alvôco das Várzeas - Avô

OVAR - Cortegaça - Esmoriz - Furadouro - São Pedro da Maceda - Torrão do Lameiro/Marreta

PENACOVA - Reconquinho - Vimieiro

PENELA - Louçainha

POMBAL - Osso da Baleia

SANTA MARIA DA FEIRA- Mâmoa

SEIA - Lapa dos Dinheiros - Loriga

SEVERDO VOUGA - Quinta do Barco

VAGOS - Areão - Vagueira

MADEIRA

CALHETA - Porto de Recreio da Calheta -Miranda

FUNCHAL - Barreirinha - Cb Ponta Gorda-Poças do Governador -Clube Naval do Funchal - Formosa (Madeira) - Lido-Complexo Balnear - Marina do Funchal - Melhor do Mar - Natureza do Mar - Prazer do Mar

MACHICO - Banda d"Além - Ribeira do Natal

PORTO MONIZ - Porto Moniz

PORTO SANTO - Porto Santo - Cabeço da Ponta - Porto Santo - Fontinha - Porto Santo - Ribeiro Salgado

RIBEIRA BRAVA - Ribeira Brava

SANTA CRUZ - Palmeiras -Reis Magos

SANTANA - Ribeira do Faial

SÃO VICENTE - Ponta Delgada (Madeira)

NORTE

BRAGA - Adaúfe

CAMINHA - Azenhas - Vilar de Mouros - Caminha - Forte do Cão -Moledo - Vila Praia de Âncora

ESPINHO - Espinho-Baía - Espinho-Rua 37 - Frente Azul - Paramos - Silvalde

ESPOSENDE - Apúlia - Fão-Ofir - Marinhas-Cepães - Suave Mar

FREIXO ESPADA À CINTA - Congida

MACEDO DE CAVALEIROS - Fraga da Pegada-Albufeira do Azibo - Ribeira-Albufeira do Azibo

MATOSINHOS - Agudela - Angeiras Sul - Aterro - Azul - Conchinha - Cabo do Mundo - Funtão - Fuzelhas - Leça da Palmeira -Marreco - Memória - Pedras do Corgo - Quebrada

MIRANDELA - Parque Dr José Gama

PORTO - Castelo do Queijo - Foz - Gondarém - Homem do Leme

PÓVOA DE VARZIM - Barranha - Fragosa - Lagoa - Paimo - Quião - Zona Urbana - Norte - Zona Urbana Sul I - Zona Urbana Sul II - Marina de Póvoa de Varzim

VIANA DO CASTELO - Afife - Amorosa - Arda - Cabedelo - Carreço - Castelo de Neiva -Norte -Paçô

VILA DO CONDE - Árvore - Frente Urbana Norte - Frente Urbana Sul - Labruge - Mindelo - Vila Chã

VILA NOVA DE GAIA - Aguda - Canide-Norte - Canide-Sul - Dunas Mar -Francelos - Francemar - Granja -Lavadores - Madalena-Norte - Madalena-Sul - Mar e Sol - Marbelo -Miramar -S. Félix da Marinha -Salgueiros - Sãozinha - Senhor da Pedra - Valadares-Norte -Valadares-Sul- Marina de Gaia

TEJO

ABRANTES - Aldeia do Mato - Fontes

ALCOBAÇA - Paredes de Vitória - S. Martinho do Porto

ALMADA - Mata - Praia do CDS - Santo António - Praia Nova - Rainha (Caparica) - S. João da Caparica - Sereia - Tarquínio-Paraíso / Dragão Vermelho

CALDAS DARAINHA - Foz do Arelho-Lagoa - Praia do Mar

GUARDA - Valhelhas

LISBOA - Doca de Santo Amaro - Esperança III - II Odisseia

LOURINHÃ - Areia Branca - Areia Sul - Porto Dinheiro

MAÇÃO -Carvoeiro (Mação)

MAFRA - Algodio - Baleia - Foz do Lizandro - Mar - Porto da Calada - Ribeira de Ilhas - S. Lourenço

NAZARÉ - Nazaré - Salgado - ARGUS - BENNU

OEIRAS - Caxias - Paço d"Arcos - Santo Amaro - Torre -Porto de Recreio de Oeiras

OURÉM - Agroal

PAMPILHOSA DA SERRA - Janeiro de Baixo - Pessegueiro - Praia de Pampilhosa da Serra - Santa Luzia

PENICHE - Baleal Norte - Baleal Sul - Consolação - Cova da Alfarroba - Gambôa - Medão-Supertubos - S. Bernardino

SESIMBRA - Lagoa de Albufeira - Mar - Moinho de Baixo-Meco

TORRESVEDRAS - Azul - Centro (Sta. Cruz) - Física (Sta. Cruz) - Formosa - Foz do Sizandro - Mar - Mirante (Santa. Cruz) -Navio - Pisão (Sta. Cruz) - Porto Novo - Santa Helena - Santa Rita Norte - Santa Rita Sul

VILA DE REI - Bostelim