Saída de Pedro Nuno Santos não cala críticas a Medina

Alexandra Leitão pede "humildade" ao Governo. Marcelo em silêncio. Cenário de remodelação volta a estar em cima da mesa com as demissões.

São três demissões em dois dias, onze saídas nos nove meses de vida do Governo. O adeus do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, na sequência do caso Alexandra Reis, voltou a abalar o Executivo. Ainda que António Costa tenha dito, em tempos, que a maioria absoluta traria "estabilidade", o Governo navega por águas cada vez mais agitadas. O ministro das Finanças, Fernando Medina, continua a ser contestado, sobretudo pelo PSD, por ter sido ele a escolher, para secretária de Estado, a ex-administradora da TAP que saiu com uma indemnização de 500 mil euros. O cenário de remodelação volta a estar em cima da mesa. E, na Oposição, há quem peça ao presidente da República que convoque eleições antecipadas. Já Marcelo, depois de muito ter dito e ter pressionado o Governo a agir, manteve-se ontem em silêncio.

O desagrado estende-se ao PS. Alexandra Leitão, ex-ministra da Modernização do Estado e deputada conotada com a ala esquerda do partido, tal como Pedro Nuno, considerou que Medina deve explicar "o porquê da escolha para secretária de Estado" de alguém com "o perfil" de Alexandra Reis. À TSF, aconselhou o Governo a "olhar para si, sem arrogância e com humildade, e perceber que há algo que é preciso mudar".