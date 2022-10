Saída repentina de Cotrim leva militantes da IL a querer adiar eleições

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio da saída de João Cotrim Figueiredo da liderança da IL apanhou o partido de surpresa e levou alguns membros a pedir que as eleições internas não se realizem em dezembro, de modo a dar mais tempo para a formalização de candidaturas. Tiago Mayan, ex-candidato à presidência da República, defende que a eleição ocorra em janeiro e considera que o anúncio da candidatura de Rui Rocha à liderança foi "muito acelerado".

No domingo, no Twitter, Cotrim Figueiredo justificou que o partido precisa de uma "postura distinta", adotando "uma tónica mais combativa, mais popular" e mais espalhada pelo país. "Considero não ser eu a pessoa ideal para a corporizar", escreveu.

Ao JN, Tiago Mayan, atual presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde, no Porto, garante que não foi informado previamente da decisão de Cotrim e da candidatura do deputado Rui Rocha, que o líder demissionário apoia. "Tudo o que soube foi através da comunicação social", frisou, acrescentando, com ironia, estar preparado para que haja outras candidaturas sem aviso prévio.