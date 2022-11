Saídas do SNS para reforma já bateram as do ano passado

Inês Schreck Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Pizarro vai explicar apostas da Saúde para 2023. Política de recursos humanos estará em foco.

De janeiro a setembro deste ano, aposentaram-se 1638 profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), entre médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais. São mais do que em igual período do ano anterior (1508) e estão próximas de 2020 (1667). Embora previsíveis, as saídas por aposentação que mais preocupam são sempre as dos médicos pela dificuldade em compensá-las com novas entradas. O ministro da Saúde vai esta terça-feira ao Parlamento explicar o Orçamento da Saúde para 2023 e a política de recursos humanos não passará despercebida.

Com a carência de médicos de família nos centros de saúde e de ginecologistas/obstetras nos hospitais, com negociações em curso com enfermeiros e médicos, Manuel Pizarro será certamente questionado sobre como pretende captar e fixar recursos no SNS com um orçamento que prevê um acréscimo de despesas com pessoal de apenas 2,9% face a este ano (153,3 milhões de euros).