Sala de vacinação nos lares será a cabina de voto

Nem todos os elementos das brigadas entrarão nas 1600 instituições. Terão de desinfetar calçado, vestuário e documentos. Idosos estarão de máscara.

A geração que estava na meia-idade na revolução do 25 de Abril está agora nos lares e quer votar. Dos cerca de 80 mil idosos em instituições, uma grande parte quer votar e os 1600 lares das instituições de solidariedade social e das misericórdias estão preparados para receber as brigadas.

As salas de visita e os espaços onde foram ou serão administradas as vacinas contra a covid-19 são os espaços que, amanhã e depois, receberão as urnas de voto para recolher os boletins dos idosos.