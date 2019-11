Salário mínimo nos 750 euros vai custar 1,9 mil milhões às empresas

Erika Nunes Hoje às 09:28 Facebook

Os patrões vão ter de arcar com um custo adicional aproximado de 1,9 mil milhões de euros anuais quando o salário mínimo nacional (SMN) chegar aos 750 euros, valor apontado pelo próprio Governo para 2023.

No entanto, a verdade é que estas atualizações não impulsionam, na mesma medida, o conjunto das remunerações. Se o salário médio superava o SMN em 90% em 2003, atualmente essa diferença é de apenas 50%.

Arrancam hoje as reuniões de Concertação Social para acertar o valor do SMN para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2020. O Governo prometeu chegar a 2023 com um valor de 750 euros, mais 150 do que os atuais 600 euros. Os parceiros pedem até 850€ e o representante dos patrões, António Saraiva, já disse que 700€ já é "razoável" se a economia permitir.

